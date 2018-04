Jobim presta tributo a militares do País mortos no Haiti Em nome do governo federal, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, prestou hoje "tributo especial" aos militares brasileiros mortos no terremoto do Haiti - ao menos 11 -, onde estavam a serviço da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). "Eles carregavam em seus corações um pouco do amor e da compaixão semeada por D. Zilda Arns, mulher exemplar que teve sua vida também ceifada neste triste acontecimento", lembrou o ministro.