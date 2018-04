Jobim quer estender Missão do Brasil no Haiti por 5 anos O ministro da Defesa Nelson Jobim defendeu hoje, no Rio, a prorrogação por cinco anos da Missão de Paz Brasileira no Haiti (Minustah) e a criação de um fundo das Organizações das Nações Unidas (ONU) para gerenciar as doações internacionais ao país caribenho. "Deixar o Haiti antes de cinco anos nem pensar. É tempo de repensar a missão de Paz e focar na reconstrução do país", declarou Jobim antes de se reunir com militares no Centro de Instrução para Operações de Paz, na Vila Militar em Deodoro, zona Oeste do Rio.