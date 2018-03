Joe Biden elogia esforços de paz da Colômbia

Biden elogiou o presidente Juan Manuel Santos por ajudar a levar a América Latina em direção a um futuro democrático, seguro e de expansão da classe média.

Ele reiterou o apoio dos EUA aos esforços de Santos de buscar a paz com os rebeldes das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), ressaltando o aparente progresso em Havana com um acordo de reforma agrária nas negociações sobre o fim do conflito civil.

Biden reconheceu a insistência de Washington de que violadores de direitos humanos sejam julgados em tribunais civis da Colômbia. Autoridades norte-americanas têm mostrado preocupações sobre uma nova lei que pode levar tais casos para o sistema militar de justiça.

Biden deve visitar o Brasil a partir de quarta-feira. As informações são da Associated Press.