Joelho do 'craque' Evo Morales é operado com sucesso

LA PAZ - O presidente boliviano, Evo Morales, um devotado atleta amador do futebol, foi operado com sucesso de uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, informou seu médico nesta quarta-feira, acrescentando que o jogador ficará oito meses parado.

"O procedimento cirúrgico transcorreu como o previsto, tudo foi um sucesso, esperamos que continue assim", disse em entrevista coletiva o médico Jorge Terrazas, membro da equipe que operou Evo em uma clínica de Cochabamba.

Evo, de 56 anos, sofreu um ruptura "significativa" dos ligamentos do joelho esquerdo durante uma partida de futebol de salão, no sábado passado.

O médico precisou que "se fez uma cirurgia reconstrutiva de ambos ligamentos e reparação dos meniscos".

Outro médico, Luis Bazán, informou que Evo ficará hospitalizado durante dois dias, e utilizará um aparelho de imobilização por quatro semanas. Durante dois meses, deverá se apoiar em muletas para andar.

Na fase de recuperação, Evo "deverá fazer fisioterapia por três a quatro meses, para retomar sua atividade esportiva" no prazo de 8 a 12 meses.

Evo é um apaixonado pelo futebol e obriga a TV estatal a transmitir as partidas que disputa cada vez que inaugura um ginásio esportivo ou joga no exterior. / AFP