Jogador espanhol entrega bolas para crianças sírias na Alemanha

O jornal esportivo espanhol Marca anunciou que está apoiando a campanha da Ação contra a Fome, uma organização que está ajudando 3,8 milhões de crianças, mulheres e homens sírios vítimas da guerra dentro da Síria e refugiados nos cinco países vizinhos Líbano, Iraque, Jordânia, Turquia e Egito. "Estamos convencidos de que o esporte é um dos melhores veículos para canalizar a solidariedade", afirmou, em um comunicado divulgado no site do jornal.

Em sua capa na edição deste sábado, 5, o jornal exibe uma foto de jogador espanhol Javi Martínez, meio-campista do Bayern, entregando bolas e camisetas a crianças sírias refugiadas em um abrigo de Munique, na Alemanha. "Queremos mais Javis", dizia a manchete do jornal, citando também frases do jogador. "Me impactou o medo em seus olhos", afirma o jogador.