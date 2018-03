Jogadora de vôlei da Holanda desaparece na Espanha

A veterana Ingrid de Visser, atacante da seleção holandesa de vôlei que venceu o campeonato europeu em 1995, desapareceu misteriosamente em Murcia, na Espanha. Ingrid, de 35 anos, que jogou pelo Minas Tênis Clube, em 1998, não dá notícias desde o dia 13.

A polícia espanhola, que trabalha em conjunto com investigadores holandeses, não tem nenhuma pista do paradeiro de Ingrid. Ela o namorado, Lodewijk Severein, de 57 anos, chegaram a Murcia na semana passada, dia 13, e alugaram um Fiat Panda preto no aeroporto da cidade. Fizeram o check-in em um hotel da cidade, deixaram as malas no quarto e nunca mais foram vistos.

O carro não foi encontrado e não há registros de movimentação financeira da jogadora. Ontem, a família de Ingrid decidiu apelar para os moradores da cidade, espalhando cartazes e criando um site para obter informações sobre ela. A polícia trabalha com a hipótese de sequestro, mas a família de Igrid disse ao jornal 'Volkskrant' que está pessimista. "As perspectivas são sombrias", afirmou Wiebe Visser, tio da jogadora.