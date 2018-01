Jogadores brasileiros estão chocados com atentado em Madri Os jogadores brasileiros que atuam no futebol espanhol se disseram chocados com os atos terroristas desta quinta-feira em Madri. O volante Júlio Baptista, que jogou no São Paulo e hoje defende o Sevilla e tem alguns amigos residentes em Madri, afirmou que nunca tinha visto nada parecido. "Assusta, porque foi muito perto de nós, estamos a apenas 45 minutos, de avião, de Madri." Ele contou que ficou sabendo da notícia nos vestiários do campo de treinamento, em Sevilla, pouco antes de iniciar as atividades. "Estávamos com o rádio ligado, ouvindo música, quando começaram a surgir as informações." O treino acabou ficando em segundo plano. Na cidade de Vigo, a cinco horas de carro de Madri, a família do ex-são-paulino Edu, hoje no Celta, ficou sabendo do atentado por parentes do Brasil. Fabiana Rodrigues Schmidt, sua esposa, conta que nenhum tipo de serviço em sua cidade foi interrompido. "Mas todo mundo está preocupado com as pessoas que conhece lá onde ocorreu o atentado. Eu tenho uma prima, que está em Madri, e, por uma questão de minutos, não esteve no local da explosão", disse Fabiana. Também do Bétis, o volante Marcos Assunção está preocupado com os companheiros brasileiros que moram em Madri. "Eles estão por lá, junto de seus familiares e isso nos deixa apreensivos." Apesar do pedido de vários atletas para que as partidas do fim de semana do torneio nacional fossem suspensas, a 28ª rodada do Campeonato Espanhol será disputada normalmente, declarou o porta-voz da Liga de Futebol Profissional da Espanha, Toni Fidalgo. "A jornada deve ser mantida, porque qualquer outra conduta significaria fazer a vontade de quem cometeu essa violência", disse. Em Teresópolis, a ex-mulher do artilheiro Ronaldo, da seleção brasileira, Milene Domingues, que mora em Madrid, disse ter ficado assustada. A atleta está no Brasil treinando desde quarta-feira , na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana, com o time que representará o País nos Jogos Olímpicos de Atenas. ?Fiquei assustada e um ato desses também te deixa triste, mas não me preocupei muito, porque moramos longe do local do atentado?, disse Milene. Ela acredita que o atentado terrorista não mudará a rotina do filho Ronald, de 3 anos. Ele está na cidade sob os cuidados do pai e de sua ex-sogra, Sonia Barata. ?O Ronald está bem e quem me falou foi a babá (Fabíola Matos) dele, por telefone?, disse Milene. ?Ele até foi na escola. Está tudo normal? Dois brasileiros podem estar entre os feridos no ataques em Madri Al Qaeda: "vento negro da morte" está chegando aos EUA "Nós choramos junto com as famílias", diz Bush a Aznar "É um acerto de contas com a Espanha", diz Al Qaeda França eleva nível de alerta antiterrorismo Al Qaeda assume atentados em Madri, diz TV dos EUA Polícia de Madrid encontra pistas envolvendo árabes "Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri 11 de março vira dia das vítimas do terrorismo na Europa Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos