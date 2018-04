Jogadores que fizeram protesto são banidos O governo do Irã determinou ontem o fim da carreira dos jogadores da seleção de futebol iraniana que, na quinta-feira, entraram em campo contra a Coreia do Sul pelas eliminatórias da Copa do Mundo usando no pulso uma faixa verde - cor da campanha do candidato oposicionista derrotado Mir Hussein Mousavi. Quatro desportistas "foram aposentados" e estão proibidos de participar pelo restante de suas vidas de jogos oficiais, segundo um jornal pró-governo. Os jogadores tinham sido obrigados a tirar as faixas no intervalo do jogo.