John Edwards apóia Obama na campanha presidencial dos EUA O ex-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos John Edwards apoiará a campanha de Barack Obama à Casa Branca, informou na quarta-feira uma porta-voz da campanha. O apoio é um grande impulso ao senador de Illinois na disputa pela indicação do partido para concorrer com o republicano John McCain nas eleições de novembro. Edwards desistiu da disputa democrata em janeiro e foi bastante cortejado por Obama e Hillary Clinton nos últimos meses. Ele anunciará formalmente o apoio no comício de Grand Rapids.