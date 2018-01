John Edwards vence na Carolina do Sul, seu estado natal O senador John Edwards venceu nesta terça-feira à noite as primárias democratas da Carolina do Sul (Estado que indica 45 delegados), segundo pesquisa da Associated Press. Desta forma, o senador, que nasceu no Estado, mas vive na vizinha Carolina do Norte, mantém vivas as esperanças de ganhar o direito de concorrer à presidência pelo Partido Democrata contra o presidente George W. Bush em dezembro próximo. Segundo redes de TV, Edwards derrotou o senador John Kerry, favorito em todo o país, de acordo com pesquisas, num Estado com forte presença do eleitorado negro. Os democratas realizam ainda nesta terça-feira, eleições primárias nos estados de Missouri, Oklahoma, Arizona, Novo México, Dakota do Norte e Delaware.