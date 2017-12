John Gotti é sepultado Uma década depois de John Gotti ter-se despedido de sua família e de seus amigos para passar o resto da vida na cadeia, o "Don Elegante" recebeu hoje as últimas homenagens em uma cerimônia privada antes de ser levado a um cemitério onde descansam outros famosos criminosos. A despedida foi feita em uma funerária do bairro novaiorquino de Queens após um velório de dois dias pelo ex-chefe da mafiosa família Gambino. Gotti faleceu em decorrência de câncer no último dia 10.