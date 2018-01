John Kerry vence 1ª convenção Democrata nos EUA O senador pelo Estado norte-americano de Massachusetts, John Kerry, venceu a convenção do partido Democrata no Estado do Iowa. Este foi o primeiro teste do partido para a escolha do candidato que concorrerá com o presidente George W. Bush, do partido Republicano, nas eleições de novembro. Kerry alcançou 38% dos votos contra 32% de seu concorrente John Edwards.