John Negroponte visita a China em março O "número dois" do Departamento de Estado americano, John Negroponte, viajará nos dias 3 e 4 de março a Pequim, onde se reunirá com o ministro de Relações Exteriores chinês, Li Zhaoxing, informou nesta terça-feira a embaixada americana na capital chinesa. Durante a visita, o subsecretário de Estado se reunirá também com outros altos funcionários chineses e o conselheiro de Estado Tang Jiaxuan, que foi ministro de Relações Exteriores até 2003. A China será a segunda etapa da viagem asiática de Negroponte, que visitará o Japão de 2 a 3 de março, e a Coréia do Sul de 5 a 6. Entre os assuntos "bilaterais e estratégicos" na agenda estão as negociações sobre o desarmamento nuclear norte-coreano. Outro conflito que Negroponte vai discutir na China será o programa nuclear iraniano, assim como assuntos relacionados com o Iraque, Afeganistão, a segurança regional e a luta antiterrorista.