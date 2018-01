"John" perde força e vira tempestade tropical O ciclone "John", que chegou na sexta-feira à península mexicana de Baja California como furacão de categoria dois, perdeu força e se transformou em uma tempestade tropical, após causar chuvas e danos materiais em sua trajetória rumo ao oceano Pacífico, disseram fontes oficiais. "John se transformou em tempestade tropical e continua em terra no estado de Baja California Sur (noroeste), onde ainda provoca chuvas torrenciais", afirmou o Serviço Meteorológico Nacional do México em um relatório emitido às 19h30 (em Brasília). A passagem do ciclone pela península provocou inundações e danificou vias, pontes, casas e outras infra-estruturas, mas não houve mortos, afirmou o chefe do serviço de Defesa Civil em Baja California Sur, José Gajón. Segundo Gajón, um homem que estava desaparecido foi resgatado por socorristas e levado a um hospital onde se recupera dos ferimentos que sofreu ao ser arrastado por um rio. A chegada do ciclone, que hoje regrediu para a categoria um na escala Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5), provocou fortes chuvas e ventos na cidade de La Paz, capital de Baja California Sur, Los Cabos, Loreto e outros localidades turísticas. "John", que tocou terra a na sexta-feira perto do balneário e Los Cabos, se transformou em um furacão de categoria dois e obrigou mais de 5 mil moradores e turistas a passarem a noite em abrigos e hotéis, declarou à imprensa Audel Álvarez, funcionário do serviço regional de Defesa Civil. Gajón e Álvarez disseram que, até o momento, não há registro de mortes, contrariando versões da imprensa, que afirmou que dois camponeses tinham morrido afogados em uma aldeia remota. Uma avaliação completa da situação será apresentada no domingo, quando se calcula que "John" já terá saído de terra firme com destino ao oceano Pacífico. Após a chegada do furacão à península, as autoridades mantiveram o "alerta vermelho", restringiram a navegação marítima e fecharam os aeroportos da região. Além disso, as autoridades pediram aos moradores que respeitem as normas preventivas e refugiem-se em abrigos de La Paz e Los Cabos. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional do México, às 18h (de Brasília) o olho do furacão estava cerca de 85 quilômetros ao oeste-noroeste de La Paz, cidade com cerca de 160 mil habitantes. O instituto informou que o ciclone se deslocava em direção noroeste a uma velocidade de 13 km/h, com ventos sustentados de 120 km/h e rajadas de 155 km/h. Por causa da passagem do furacão, as autoridades mexicanas emitiram alertas para uma vasta região compreendida entre os estados de Baja California Sur, Baja California, Sinaloa e Sonora. As chuvas e osventos causados pelo "Jonh" também afetaram os estados de Nayari, no litoral do Pacífico, Durango (oeste) e Chihuahua (norte, que faz fronteira com os EUA).