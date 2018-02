John Walker, o taleban americano, vai declarar-se culpado John Walker Lindh, o cidadão dos EUA que foi descoberto em dezembro entre os Taleban presos no Afeganistão, decidiu declarar-se culpado no processo judicial que o acusa de colaborar com o Taleban e com a rede terrorista Al-Qaeda, informou seu advogado de defesa, James Brosnahan. Lindh, natural do estado da Califórnia, é acusado, entre outras coisas, de participar de conspirações para assassinar cidadãos norte-americanos.