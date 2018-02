Jordânia alerta contra ataque ao Iraque O primeiro-ministro da Jordânia alertou hoje contra um ataque ao Iraque, dizendo que o uso da força contra o país vizinho vai provocar repercussões "danosas" no Oriente Médio. Ali Abul-Ragheb também disse que "não há forças norte-americanas na Jordânia, e não existe nenhum acordo com os Estados Unidos" para permitir que tropas dos EUA usem o reino como uma plataforma de lançamento para um possível ataque militar contra o Iraque. "Atacar ou usar a força contra o Iraque vai levar a repercussões danosas na região", disse. "Causará conseqüências políticas e econômicas que poderão trazer arrependimentos, inflamar a região e trazer o demônio para todo o Oriente Médio." "A Jordânia não vai permitir que o seu território e espaço aéreo sejam usados com qualquer objetivo, incluindo interferir em assuntos de outro país, especialmente do irmão Iraque", declarou Abul-Ragheb aos repórteres.