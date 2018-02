Jordânia busca apoio de Israel para recuperar o Mar Morto Apesar da tensão regional, a Jordânia busca a cooperação de Israel para um projeto com o objetivo de recuperar o nível de água do Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, informaram autoridades jordanianas e um diplomata israelense nesta segunda-feira. O nível da superfície do mar mais salgado do mundo diminuiu um metro por ano pelo menos durante as últimas duas décadas, destacou Zafer Alem, secretário-geral da Autoridade do Vale do Jordão. Se tudo continuar como está, afirma ele, o Mar Morto e seu ecossistema estarão extintos em meio século. "O Mar Morto é uma herança especial não apenas para os países às suas margens, mas para todo o mundo. É responsabilidade de todos adotar ações decisivas para que sejamos poupados desta catástrofe ecológica", disse Alem à The Associated Press. A Jordânia pretende retomar um projeto de Israel para recuperar o nível das águas do Mar Morto, que também banha território autônomo palestino. Alguns projetos conjuntos com Israel ficaram estagnados devido ao atual conflito palestino-israelense.