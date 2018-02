Jordânia condena plano de ataque dos EUA ao Iraque O rei Abdallah da Jordânia pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, que intervenha para evitar que os Estados Unidos lancem um novo ataque militar contra o Iraque, uma possibilidade rejeitada pelo governo jordaniano com uma declaração formal em Amã. A Jordânia é um dos países mais afetados pelas conseqüências da Guerra do Golfo, em 1991, e teme agora que um novo conflito possa desestabilizar a região, com fortes reflexos inclusive na crise palestino-israelense. Embora a Jordânia seja oficialmente contrária à guerra contra o Iraque, a agência jordaniana de notícias Petra divulgou a versão de um acordo tácito entre os governos de Amã e de Washington, que contempla dobrar a ajuda ao país, elevando-a para US$ 500 milhões em 2003. Apesar desta versão, o ministro da Informação jordaniano, Mohammad al-Adwan, declarou que seu governo não vai permitir que tropas norte-americanas sejam empregadas em seu território, no âmbito de uma ofensiva militar contra o Iraque. Os rumores sobre um iminente ataque dos Estados Unidos, fortalecidos pelo discurso de ontem de George W. Bush, acontecem quando a Turquia, um dos países contrários a esta ação, está à beira de uma crise no governo do primeiro-ministro Bulent Ecevit. O primeiro-ministro, que está muito doente e que, até agora, negou-se a deixar o cargo apesar das pressões para fazê-lo, é considerado um dos defensores mais decididos de uma solução negociada entre Washington e Bagdá. No final da repentina visita de Abdallah, o governo russo alertou que um ataque contra Bagdá teria "conseqüências catastróficas" para toda a região, e exortou a prosseguir as negociações com "a liderança legítima". Fontes curdas iraquianas disseram à Ansa que a hipótese de um ataque em larga escala contra Bagdá "é possível", mas que por enquanto "não existem preparativos visíveis".