Jordânia convoca embaixador iraniano para condenar ataque a delegações sauditas

AMÃ - O ministério jordaniano de Relações Exteriores convocou nesta quarta-feira, 6, o embaixador iraniano em Amã, Mustafa Moslehzadeh, para transmitir a condenação do governo do país aos ataques de sábado às sedes diplomáticas sauditas no Irã.

A agência oficial de notícias Petra acrescentou que o ministério também comunicou a Moslehzadeh suas críticas à suposta intervenção de Teerã nos assuntos internos da Arábia Saudita e outros países árabes.

Este passo é a reação mais forte da Jordânia aos ataques do fim de semana passado à embaixada saudita em Teerã e ao consulado na cidade iraniana de Mashhad, assim como ao aumento da tensão que envolveu a posterior ruptura de relações diplomáticas de Riad com Teerã.

"O enviado iraniano foi informado da severa condenação jordaniana aos recentes ataques à embaixada saudita em Teerã e ao consulado em Mashhad, que considera que foram uma flagrante violação da lei internacional e da Convenção de Viena", segundo a Petra, que citou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

A chancelaria pediu ao embaixador iraniano "que comunique a posição jordaniana a seu governo imediatamente", acrescentou o porta-voz, segundo a agência.

A embaixada saudita em Teerã e o consulado na cidade de Mashhad foram atacados por manifestantes iranianos no sábado, depois que as autoridades sauditas executaram o proeminente clérigo xiita Nimr Baqir al-Nimr e outras 46 pessoas.

Arábia Saudita, Bahrein e Sudão cortaram nos últimos dias suas relações diplomáticas com o Irã, enquanto que os Emirados Árabes Unidos e Kuwait retiraram seus embaixadores.

O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) - integrado pela Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Bahrein, Catar e Omã - convocou uma reunião extraordinária para sábado, destinada a estudar as repercussões regionais da crise com o Irã.

A reunião do CCG vai acontecer um dia antes de um encontro similar dos ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe, que tem o objetivo de condenar o ataque contra as delegações diplomáticas sauditas.

A execução do clérigo saudita Al-Nimr suscitou uma onda de críticas e penas por parte da comunidade xiita do Oriente Médio e outros países do mundo, assim como distúrbios nos países com população xiita. / EFE