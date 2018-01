Jordânia diz que Rice se reunirá com Abbas na terça-feira A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, se reunirá com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, na próxima terça-feira, 27, na Jordânia, informaram neste sábado, 24, fontes ligadas ao governo jordaniano. As fontes indicaram que a reunião será realizada durante a visita que a chefe da diplomacia americana iniciará na próxima segunda-feira, 26, à Jordânia, onde também se reunirá com o rei deste país, Abdullah II. A reunião entre Rice e Abbas será a primeira desde a formação do novo governo de união nacional palestino, este mês, lembraram as fontes. Durante sua visita à Jordânia, o líder palestino será acompanhado do primeiro-ministro Ismail Haniyeh, que, por sua vez, manterá os primeiros contatos oficiais com as autoridades jordanianas desde que seu movimento, o Hamas, venceu as eleições legislativas de janeiro de 2006. As fontes asseguraram que as conversas entre Abdullah II e Rice abordarão a iniciativa de paz árabe-israelense, apresentada em março de 2002 pela Arábia Saudita na Cúpula Árabe de Beirute, e a forma de reativar os esforços para o reatamento das negociações entre palestinos e israelenses. Rice chega hoje ao Egito para participar de reunião com seus colegas do Quarteto Árabe - integrado por Egito, Arábia Saudita, Jordânia e Emirados Árabes Unidos - na localidade egípcia de Assuã (Alto Egito). A viagem da chefe da diplomacia americana é vista como preparatória para a cúpula da Liga Árabe, na próxima quarta e quinta-feira, na capital saudita,Riad, e que também contará com a presença do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que está em viagem pela região.