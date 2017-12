Jordânia envia dois helicópteros para buscar Arafat A Jordânia enviou dois helicópteros à Cisjordânia para transportar o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, até o reino, da onde ele partirá para tratamento médico em Paris, disse a porta-voz do governo jordaniano, Asma Khader. A partir de Amã, segundo ela, Arafat será transferido para um avião francês. A viagem será a primeira de Arafat para fora de seu complexo na Cisjordânia em quase três anos. O líder palestino, de 75 anos, estava fraco demais para parar em pé, não conseguia manter a comida no estômago e passou a maior parte do tempo dormindo ao longo desta quinta-feira, informam assessores. Exames de sangue revelam uma baixa contagem de plaquetas, de causa ainda incerta.