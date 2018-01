Jordânia executa 2 milicianos por assassinato de diplomata A Jordânia executou neste sábado dois supostos militantes da rede extremista Al-Qaeda pelo assassinato de um diplomata americano em Amã. O líbio Salem bin Suweid e o jordaniano Yasser Freihat foram enforcados antes do amanhecer na penitenciária de Swaqa Jail, cem quilômetros ao sul da capital Amã. Trata-se do primeiro caso na Jordânia de execução de militantes suspeitos de laços com a Al-Qaeda. A dupla foi condenada à morte pelo assassinato do diplomata americano Laurence Foley em 28 de outubro de 2002. O mando do crime foi atribuído a Abu Musab al-Zarqawi, apontado como líder do grupo extremista Al-Qaeda no Iraque.