Jordânia liberta guerrilheiros do Hezbollah A Jordânia libertou três guerrilheiros do Hezbollah que haviam sido detidos por suposta tentativa de contrabando de armas aos palestinos da Cisjordânia, informaram fontes da própria guerrilha. Em um comunicado enviado por fax à Associated Press em Beirute, o Hezbollah afirma que os três homens, que não foram identificados, chegaram à capital jordaniana, Amã, às 19h desta quarta-feira - horário local. Pouco depois, o dirigente do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, chamou por telefone o presidente Emile Laboud para agradecê-lo pelos esforços do governo em favor da liberdade dos guerrilheiros. O governo jordaniano não fez comentários. Nasrallah disse que os três foram detidos na Jordânia porque tentaram levar foguetes Katiusha às zonas palestinas para usá-los contra Israel.