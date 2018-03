Jordânia pede ajuda externa para lidar com 2 mil refugiados por dia

AMÃ - O governo da Jordânia pediu ajuda da comunidade internacional para atender ao número crescente de refugiados sírios em seu território. O ministro da Informação jordaniano, Samih Maaytah, declarou no domingo, 26, que cerca de 160 mil pessoas já cruzaram a fronteira entre os dois países em busca de segurança. "O número (de refugiados) está crescendo e nossos limitados recursos estão se esgotando", afirmou. Maaytah também disse que o fluxo de refugiados sírios que entram na Jordânia é da ordem de 2 mil por dia.

Veja também:

Refugiados sírios superam 200 mil, diz a ONU

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Turquia alerta sobre falta de espaço para refugiados sírios

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

A ONU avisou que ainda não conseguiu levantar nem metade dos US$ 190 milhões solicitados à comunidade internacional para ajudar os refugiados do conflito na Síria. Mais de 200 mil pessoas já fugiram do país com medo da violência.

Aparição

Ontem, o vice-presidente sírio, Faruk al-Sharaa, reapareceu em público após várias semanas, desmentindo rumores de que ele teria abandonado o governo. Sharaa foi visto por repórteres ao sair de seu carro e entrar no prédio onde fica seu escritório para uma reunião com Alaeddin Borujerdi, chefe da Comissão de Segurança Nacional e Política Exterior do parlamento do Irã. O vice-presidente não conversou com a imprensa.

A última aparição de Sharaa havia sido no funeral dos quatro integrantes da alta cúpula de segurança do regime de Bashar Assad mortos em um atentado no dia 18 de julho. O ataque foi reivindicado pelas forças rebeldes que combatem Assad.