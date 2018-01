Jordânia protestará contra morte de jornalista O governo de Amã enviará um protesto formal aos Estados Unidos pela morte do jornalista jordaniano Tareq Ayoub, que foi vítima do ataque das tropas americanas contra o edifício da rede de televisão árabe Al-Jazira, em Bagdá. "O governo condena a morte de Tareq Ayoub e protestará oficialmente contra este último ataque sobre objetivos civis", afirmou, através de um comunicado, o ministro da Informação da Jordânia, Mohammed Adwan. Referindo-se a Ayoub com o termo "mártir", Adwan elogiou todos os jornalistas árabes que "põem em risco suas vidas para mostrar os sofrimentos humanos desta guerra". Ayoub, que tinha 34 anos, era há cinco anos repórter do diário Jordan Times, o único de língua inglesa na Jordânia, e colaborava também com a rede Al-Jazira. Veja o especial :