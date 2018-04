Jordaniano defende ataques aos EUA em vídeo póstumo O jordaniano que matou sete agentes da CIA em um atentado suicida no Afeganistão, no último dia 30 de dezembro, disse num vídeo póstumo divulgado neste sábado que "todos os jihadistas" devem atacar alvos dos Estados Unidos para vingarem a morte de Baitullah Mehsud, ex-líder do Taleban no Paquistão.