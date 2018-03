Jordanianos protestam contra Powell Enquanto o rei Abdullah II da Jordânia recebia o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, em seu palácio, outros jordanianos mostravam-se menos hospitaleiros. "Powell, você não é bem-vindo na Jordânia", gritavam cerca de 500 pessoas em um protesto realizado no distrito de Shmeisani, de Amã. A multidão queimou bandeiras dos EUA e de Israel e gritou também frases como "Morte à América" e "Morte a Bush". Os manifestantes, que consideram os EUA um aliado cego das ações militares israelenses nos territórios palestinos ocupados, marcaram seu protesto para fazê-lo coincidir com uma reunião entre Powell e o rei Abdullah sobre a crise palestina. Powell chegou à Jordânia, nesta quinta-feira, em seu tour pelo Oriente Médio. A viagem do secretário tem como principal objetivo o reinicio das conversações de paz entre Israel e os palestinos.