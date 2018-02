Jornada da Juventude discute pederastia, aborto e família A luta contra a pederastia e o aborto, a defesa da vida e da família e a revalorização da castidade e do sacramento da penitência foram os temas de hoje, tratados por cardeais, bispos e sacerdotes, na Jornada Mundial da Juventude, que está sendo presidida pelo papa João Paulo II, em Toronto. O pontífice não esteve presente - para se recuperar da longa viagem ao Canadá, na véspera, passou o dia em Strawberry Island, a 90 quilômetros da cidade. O descanso de João Paulo estava previsto desde sua saída de Roma, também como compensação pelas férias que perdeu, habitualmente passadas no Vale de Aosta. Para se adaptar ao fuso horário, ele passou a maior parte do dia repousando e, depois, preparou os sermões que vai dirigir amanhã a milhares de jovens da Jornada Mundial. A ilha, de 17 hectares, está fortemente vigiada. Para levar o papa até Strawberry, três helicópteros escoltaram o aparelho oficial e nenhum barco pode se aproximar do local. A comitiva que acompanha João Paulo II é reduzida. Dela fazem parte seu médico pessoal, Renato Buzzonetti, o cardiólogo Patrizio Polisca e um pequeno grupo de empregados diretos. As únicas presenças estranhas na ilha durante a permanência do papa serão 14 jovens, que almoçarão com o pontífice, representando todos os continentes. Em Toronto, a programação dos milhares de participantes do encontro é árdua. Eles passaram o dia assistindo a catequeses ministradas em 129 igrejas de Toronto, em 29 idiomas, por um total de 260 cardeais e bispos. O tema da pedofilia não pôde ser evitado pelos religiosos. Os jovens também usaram a quarta-feira para se confessarem com mais de mil sacerdotes, em inglês, francês e espanhol. Antes da cerimônia com o papa, foi organizado um festival de música, marcado para hoje à noite. Ao encontro compareceram jovens de 173 países. Além dos canadenses, há cerca de 50 mil americanos, maioria entre os estrangeiros. Os italianos são 20 mil, enquanto franceses e espanhóis enviaram 8 mil representantes cada. O momento mais esperado é a missa de domingo, quando os organizadores esperam a participação de 300 a 400 mil pessoas.