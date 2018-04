Jornada violenta deixa 24 mortos e fere 60 no Iraque Pelo menos 24 pessoas morreram e 60 ficaram feridas ontem, numa jornada de muita violência que rompeu a relativa calma que se verificava há semanas no Iraque. Os piores ataques ocorreram em Bagdá, onde a explosão de dois carros-bomba em uma estação de ônibus deixou 16 mortos e 44 feridos. Segundo autoridades locais, a explosão queimou cerca de dez carros que estavam próximos da estação. No bairro de Al-Shab, no noroeste da capital, um ataque contra a sede da milícia pró-governo Conselho de Salvação matou pelo menos duas pessoas. Em Kerbala, no sul do Iraque, uma bomba foi lançada contra um grupo de peregrinos xiitas que estava a caminho de uma festa religiosa, deixando um morto e cinco feridos, segundo policiais locais. Em outro incidente, um jogador da equipe de futebol iraquiana Azaura morreu após ser atingido pelos disparos de um pistoleiro en Kirkuk, no norte do Iraque.