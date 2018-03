Jornais britânicos mostram vultosos gastos nas eleições Os jornais britânicos destacam as vultosas declarações de gastos dos três principais partidos do país nas últimas eleições e algumas das quantias investidas em itens que abrangem desde marqueteiros e transporte até outros como maquiagem e até fantasias do personagem Dr. Spock, da série Jornada nas Estrelas. De acordo com o Times, a eleição foi "a mais dispendiosa da era moderna" na Grã-Bretanha, com os trabalhistas tendo gasto 17,94 milhões de libras (cerca de R$ 68 milhões) e 17,85 milhões (cerca de 67,7 milhões). O diário cita que o líder dos liberais-democratas, Charles Kennedy, gastou um total de 4,8 mil libras (cerca de R$ 18,2 mil) com seis ternos e que a maquiagem do representante conservador, Michael Howard, custou 3,6 mil libras (cerca de R$ 13,8 mil). Segundo o diário The Independent, alguns dos mais significativos gastos da campanha ficaram, no entanto, com as quantias pagas a consultores - os trabalhistas gastaram mais de 530 mil libras (cerca de R$ 2 milhões) com o mesmo marqueteiro que assessorou o ex-presidente americano Bill Clinton.