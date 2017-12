Jornais da Nicarágua denunciam ´orgia de gastos´ Os dois jornais mais importantes da Nicarágua destacaram nesta quinta-feira as "orgias de gastos criminosas" do ex-presidente Arnoldo Alemán durante seu governo, encerrado em janeiro. Os jornais La Prensa e El Nuevo Diario informaram nesta quinta-feira que Alemán gastou cerca de US$ 1,7 milhão em jóias, roupas, hotéis e cabarés, entre outras despesas, com apenas um cartão de crédito, entre 1997 e 2002. Os jornais disseram ter obtido acesso ao extrato do cartão de crédito American Express no qual eram debitados os gastos da presidência e que estavam em nome do ex-presidente do Banco Central Noel Ramírez. Repórteres de ambos os jornais procuraram Alemán em Granada, a 65 quilômetros da capital, mas ele se negou a responder às perguntas.