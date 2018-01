Jornais divulgam foto de suspeito de matar ministra Os tablóides suecos divulgaram hoje o que afirmam ser a foto do suspeito de ter assassinado a facadas a chanceler Anna Lindh. É um homem usando um boné de beisebol e um abrigo esportivo com capuz. Seu rosto foi alterado digitalmente para não se distinguir suas feições. Mas a polícia sueca ficou furiosa com o "deplorável" vazamento da foto, tirada da imagem de vídeo de uma câmara de vigilância da loja de departamentos onde Lindh foi atacada, afirmando que isso pode ameaçar as investigações e a prisão dos culpado. Amanhã, o suecos realizam um referendo sobre a entrada do país na zona do euro. Lindh era ferrenha defensora do "sim" e analistas acham que sua morte fortalecerá esse voto. O "não" ao euro vem liderando as pesquisas, com uma diferença de 10 pontos porcentuais.