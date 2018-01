Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Os principais jornais espanhóis agiram rápido e introduziram mudanças significativas em suas edições online em função dos atentados ocorridos na manhã desta quinta-feira em Madrid. As páginas de aberturas foram integralmente ocupadas pelo noticiário sobre o atentado que matou 186 pessoas e deixou mais de mil feridos, muitos em estado grave. O El Pais, um dos maiores diários da Europa e o de maior presença na internet espanhola, com acesso restrito apenas aos seus assinantes, liberou todo o conteúdo sem sequer exigir a necessidade de cadastro. A decisão foi seguida pelos seus seus principais concorrentes. Veja abaixo, as manchetes principais de alguns diários espanhóis na internet: El Pais (www.elpais.es) "Matanza de ETA en Madrid" "Aznar asegura la derrota "total" del terrorismo" O jornal traz ainda uma galeria com centenas de fotos sobre os atentados. El Mundo (www.elmundo.es) "Masacre etarra en Madrid" "Aznar: Los han matado por ser españoles" La Vanguardia (www.lavanguardia.es) ETA ocasiona la mayor matanza de su historia terrorista El Gobierno exige a ETA su rendición sin condiciones O jornal também apresenta várias galerias de fotos, incluindo uma série de atentados anteriores atribuídos à ETA. El Diario Vasco,/b> (www.diariovasco.com) "Matanza de ETA en Madrid" "Parlamento europeo declara el 11 de marzo como Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo" Um dos principais jornais do País Basco, El Diario também dá destaque ao fato de o número de mortos nesta quinta-feira superar ao total de vítimas de atentados cometidos pela ETA em toda a sua história. ABC (www.abc.es) "Masacre en Madrid",/b> "ETA comete el atentado más sangriento de su historia" Leia mais Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos