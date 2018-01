Jornais franceses destacam o aumento das mortes de civis Nem estratégias militares, nem a ofensiva anglo-americana no Iraque. Os principais jornais franceses destacaram um outro aspecto do conflito para eliminar Sadam Husein: a preocupação com o aumento das mortes de civis registrado nos últimos dias por mísseis e outros armamentos das tropas de coalizão. Como conseqüência, os jornais apontaram um crescente antiamericanismo na região, que nem de longe enxerga as tropas americanas e britânicas como os ?libertadores? de alguns dias atrás. O editorial de hoje do Le Monde discorre sobre o crescente número de vítimas civis no Iraque, destacando sobretudo as falhas das tropas anglo-americanas e a conseqüente morte de dezenas de mulheres e crianças nos últimos dias: ?um fotógrafo da Agência France Press, Patrick Baz, veterano de guerras em Beirute, descreveu uma propriedade [no Iraque] pulverizada por mísseis e, no interior, vinte mortos, dos quais onze eram crianças?. A indignação com a quantidade de mortes civis também aparece no Le Parisien. Referindo-se ao ?massacre de três dezenas de civis? por um míssil que atingiu o vilarejo de Hilla há dois dias, o diário escreve que ?o diretor do hospital afirma que morreram 33 pessoas e 310 ficaram feridas. ?Um verdadeiro horror?, declarou o porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Roland Huguenin-Benjamin, que mandou 4 especialistas ao local. ?Há dezenas de corpos despedaçados, membros arrancados. (...) Nós nos perguntamos seriamente qual será o tipo de arma e de bombas utilizadas??. Desde o início da guerra, há treze dias, já morreram entre 445 e 817 iraquianos e entre 4.206 e 5.801 ficaram feridos (o governo iraquiano não faz distinção entre civis e militares). Do lado da coalizão anglo-americana, morreram 46 soldados americanos (38 em combate) e 27 britânicos, apenas 6 em combate, segundo informações publicadas pelo Libération. Contudo, o que parece ser a preocupação mais evidente nos periódicos franceses é a possibilidade de os iraquianos adotarem os ataques suicidas como forma de combate. ?Bastou um ataque terrorista para deixar as tropas americanas em estado de nervos?, começa o Le Figaro, referindo-se ao ataque suicida iraquiano que matou 4 soldados americanos no último dia 29. Para o Monde, ?parece que os homens de Sadam Husein, infligindo ataques vestidos de civis, conseguiram seu objetivo: criar entre os americanos um sentimento de desconfiança generalizada ao se depararem com a população iraquiana?. No Le Figaro, a situação aparece de maneira ainda mais preocupante: ?George W. Bush não conseguiu convencer que os soldados estão no Iraque ?para levar alimentos, remédios e uma vida melhor?. No campo de batalha, a realidade é que os soldados americanos fogem do contato com os iraquianos. Quando todo civil é um terrorista em potencial, quando todos os carros podem se transformar numa máquina infernal, toda roupa civil pode servir para esconder uma arma, nos enganamos ao pensar que os soldados correrão riscos para distribuir ajuda humanitária?. E o conflito tende a se deteriorar cada vez mais, segundo avaliação do Le Monde. De acordo com o jornal, Sadam Husein, em seu último comunicado pela televisão - lido por seu porta-voz, o ministro da Informação - , convocou a nação iraquiana a uma guerra santa contra as tropas anglo-americanas. ?Misturando em seu discurso seu tradicional nacionalismo iraquiano e árabe, acentuando sempre as referências religiosas, ele afirma que, dessa vez, a ?jihad é um dever??. Ainda segundo o Monde, Sadam, ?denunciando uma ?agressão contra o islã?, afirma que ?aquele que morrer na jihad será recompensado com o paraíso eterno e a bênção divina?. Cerca de 6 mil mártires já teriam chegado ao Iraque, prontos para dar sua vida combatendo os Estados Unidos e seus aliados. ?A morte de civis iraquianos?, conclui o Monde, ?reforça o sentimento nacionalista. Os homens que , há duas semanas, não se imaginavam pegando em armas para defender o regime de Sadam Husein, agora afirmam que combaterão para defender seu país, sua cidade, sua casa e sua família?. ?Depois dos britânicos na Irlanda do Norte e da ONU em Sarajevo, os americanos descobrem que a guerra criou sua própria lógica: não basta mais prometer a paz para ganhar os corações da vítimas?, diz o Le Figaro. Veja o especial :