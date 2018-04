Jornais iranianos omitem protestos e confrontos Os jornais de oposição do Irã desapareceram das bancas. As imagens dos confrontos entre os manifestantes e a polícia nas ruas de Teerã, que correram o mundo, não estão nos jornais iranianos, sejam do governo ou os considerados ?independentes?. Eles preferiram dar destaque ao comunicado do líder espiritual do país, Ali Khamenei, recomendando aos iranianos que aceitassem o resultado da eleição, que reelegeu o presidente Mahmoud Ahmadinejad.