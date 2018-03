Jornais iraquianos dizem que Bush montou farsa de Hollywood Os jornais ligados ao partido governista do Iraque classificaram o discurso do presidente dos EUA, George W. Bush, sobre o estado da União de "a farsa de Hollywood" e destacaram que nenhuma evidência foi apresentada para sustentar a série de acusações de que os iraquianos escondem armas. "Não é o Iraque que está enganando sobre esse assunto. É Bush", ponderou o editorial do "Al-Thawara". Em encontro transmitido pela televisão local, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, assegurou a comandantes das forças militares que qualquer ataque dos EUA será repelido. "O Iraque não é o Afeganistão", ressaltou Saddam, observando que as linhas de defesa do país estão bem abastecidas e podem "absorver o momento do ataque, destruir as forças inimigas e derrotá-las". "Os norte-americanos não têm o direito de atacar este país´, disse Saddam.