Jornais portugueses pedem desculpas por anúncio sobre antraz Dois jornais portugueses de grandes circulação publicaram nesta segunda-feira pedidos de desculpas a seus leitores por causarem um alarme de antraz em um anúncio publicado pela revista National Geographic que incluía um envelope com talco. Uma mensagem da revista dentro do envelope na edição de ontem dizia: "Se isto fosse verdade, você estaria contaminado com antraz 836." Em letras menores, na parte inferior da página, o anúncio esclarecia que o pó era apenas talco. No entanto, dezenas de leitores assustados telefonaram para a polícia, informou a agência de notícias Lusa. Os jornais envolvidos - Diário de Notícias e Jornal de Notícias - informaram ter recebido diversas reclamações de seus leitores. O anúncio procurava chamar a atenção para uma reportagem da edição de novembro da National Geogrphic Portugal sobre possíveis armas terroristas. Sérgio Coimbra, editor da revista no país, disse que a companhia enviou mensagens à imprensa local para alertar sobre a campanha e evitar alarmes. "O anúncio é assustador, assim como armas de destruição em massa são assustadoras", comentou.