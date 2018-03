Jornais vão indenizar sete amigos dos pais de Madeleine Um grupo de jornais britânicos se desculpou e concordou em pagar indenizações a sete amigos dos pais da garota britânica desaparecida Madeleine McCann. Alguns diários publicaram matérias afirmando que os companheiros dos pais da garota encobriram fatos relacionados à desaparição dela em Portugal. O grupo Express Newspapers concordou em pagar 375 mil libras (US$ 646 mil) em indenização, por caluniar o grupo que jantou com os pais da garota na noite em que Madeleine desapareceu, em maio de 2007. O acordo foi lido ontem em uma corte de Londres. Vários jornais britânicos publicaram desculpas aos pais de Madeleine, por sugerirem que o casal causou a morte da filha e depois ocultou o suposto assassinato. Em julho, um homem apontado como suspeito no caso também ganhou 600 mil libras por ter sido caluniado em vários jornais britânicos.