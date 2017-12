Jornais venezuelanos destacam reeleição de Chávez Os jornais venezuelanos destacaram de forma unânime nesta segunda-feira a vitória do presidente Hugo Chávez nas eleições de domingo com mais de 61% dos votos. "Chávez reeleito" diz que "o socialismo é o futuro da Venezuela", destaca na primeira página o jornal El Universal. O El Nacional, também de Caracas, destacou na manchete "Chávez 61% e Rosales 38%". Manuel Rosales, o principal adversário de Chávez nesta eleição, perdeu até mesmo em Zulia, Estado do qual ele é governador, destaca o El Nacional. "Chávez ganhou por ampla maioria" e "é o presidente até 2013", destacou na manchete o jornal 2001, que como os outros dois jornais de Caracas, publicou fotos nas quais Chávez aparece falando com seus eleitores após a divulgação dos resultados. O tablóide Ultimas Noticias destacou as cores que caracterizaram a campanha dos candidatos, vermelho de Chávez e azul de Rosales, e publicou na capa o resultado da eleição anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). "Hugo Chávez 61,52% e Manuel Rosales 38.12%". O jornal El Nuevo País, cujo diretor, Rafael Poleo, pediu aos eleitores da oposição que fossem às ruas após a divulgação do resultado das eleições para reclamarem de uma suposta fraude, destacou o título "CNE: É Chávez". O diário Reporte destacou no título "O presidente Hugo Chávez é reeleito" enquanto o jornal oficial do governo Vea usou o título "Chávez arrasou e governará até 2013".