Jornal árabe diz que al-Qaeda voltará a atacar A organização terrorista al-Qaeda realizou o ataque do mês passado a uma sinagoga na Tunísia, que causou 19 mortes, e voltará, em breve, a agir nos Estados Unidos, informou um jornal pan-árabe publicado em Londres, o Asharq al-Awsat. O periódico diz ter entrevistado Abdel Azeem al-Muhajir, descrito como ?alto líder militar? do grupo terrorista, nas montanhas da fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Al-Muhajir disse ao jornal que o ataque a bomba, no dia 11 de abril, na sinagoga de Ghriba ?foi realizado por irmãos da al-Qaeda?. Uma fonte no Afeganistão disse à Associated Press que Abdel Azeem al-Muhajir também usa o nome de Abu Bilal al Muhajir, e é um palestino de nacionalidade jordaniana. A mesma fonte afirma que Al-Muhajir era conhecido como membro da al-Qaeda, mas como homem de patente intermediária, não um alto líder. O FBI não fez comentários sobre a entrevista publicada em Londres. NA Casa Branca, a porta-voz Anne Womack disse que as autoridades tunisianas seguem investigando atentado, e que o governo americano está ?consciente de que eles (a al-Qaeda) continuam a planejar e a tentar executar ataques contra os EUA e membros da coalizão?.