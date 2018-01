Jornal árabe fala em rendição dos filhos de Saddam O filhos de Saddam Hussein - Udai e Qusai - estão negociando as condições de uma possível rendição por meio da mesma pessoa que tratou dos termos do acordo entre as forças americanas no Iraque e o ex-vice-primeiro-ministro iraquiano Tareq Aziz. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo jornal Asharq al-Awsat, editado em Londres, e difundida por todo o mundo árabe num artigo publicado na primeira página dos diários The Wall Street Journal e Daily Express. Tareq Aziz entregou-se às forças de coalizão no último dia 14 de abril. O "mediador secreto" em questão seria um americano de origem iraquiana que mantinha estreitas relações com o regime de Saddam Hussein. Qusai era o comandante da Guarda Republicana e considerado o provável sucessor de Saddam, depois de um atentado frustrado contra seu irmão em 1996. Udai comandava o Comitê Olímpico Iraquiano e era dono do jornal Babel e da rede de televisão Al-Shebab. Um mês depois da queda de Bagdá, ainda não se sabe o destino de Saddam. Há dois dias, o jornal Al-Quds Al-Arabi escreveu que o ex-presidente ainda está no Iraque e organiza a resistência contra as forças de ocupação. Veja o especial :