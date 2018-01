Jornal britânico comenta a visita surpresa de Blair ao Iraque O diário britânico The Independent escreve sobre o recém-aprovado novo governo iraquiano e do que chama de "otimismo absurdo" do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, em relação à situação no país do Oriente Médio. Ao comentar a visita surpresa de Blair ao Iraque, realizada na segunda-feira, o Independent afirma que o premiê chegou de helicóptero à chamada Zona Verde, a área fortemente guardada de Bagdá que reúne as principais instalações do governo iraquiano. Segundo relato do jornal, quem tenta chegar por terra à Zona Verde tem de passar por oito postos de controle que contam com soldados fortemente armados, cercados por sacos de areia, arame farpado, cães farejadores e máquinas de raios-X. O diário refuta a afirmação feita por Blair durante a visita de que agora o Iraque "conta com um governo de unidade nacional que cruza todas as fronteiras". Segundo o Independent, "o novo governo é tão dividido que cada ministério representa um feudo pertencente aos diferentes partidos políticos do país". O jornal acrescenta ainda que das 18 províncias iraquianas, apenas 3 são consideradas seguras o suficiente para ser classificadas como "estáveis". As três províncias se encontram na região curda, ao norte do Iraque.