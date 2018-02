Jornal britânico critica posição de Blair sobre a soberania de Gibraltar O jornal britânico Daily Telegraph afirmou na edição desta sexta-feira que Londres está disposto a ?não escutar a vontade da maioria da população de Gibraltar?, que quer continuar a ser britânica? e acusa o governo do primeiro-ministro Tony Blair de praticar uma política de boa vizinhança com a Espanha. ?O ministro britânico para a Europa, Peter Hain, disse que Londres não reconheceria o referendo convocado pelo governo de Gibraltar. Em outras palavras, não acataria a vontade da população de Gibraltar?, publicou o diário. O governo de Gibraltar anunciou nesta quinta-feira que fará um referendo sobre o futuro da colônia britânica ao sul da Península Ibérica, depois de a Inglaterra se declarar disposta em compartilhar a soberania do território com a Espanha, algo que a maioria da população de Gibraltar, 27 mil habitantes, não concorda. O chefe de governo de Gibraltar, Peter Caruana, informou que a consulta popular deverá acontecer em outubro e que Londres deverá respeitar o resultado final. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico reagiu e declarou que recusará o resultado do referendo pois uma discussão sobre o tema não poderia ser feita a tempo e de maneira abrangente com o povo de Gibraltar. ?O governo britânico conhece bem os sentimentos de Gibraltar e os respeita. Um referendo não revelaria nada de novo?, comentou o porta-voz.