Jornal britânico diz ter vídeo inédito de Bin Laden Um jornal britânico informou que obteve um vídeo nunca antes visto de Osama bin Laden, no qual o milionário saudita diz que qualquer país aliado a Israel é alvo potencial dos militantes islâmicos. O jornal Sunday Times informou que partidários não identificados do líder da rede Al-Qaeda garantiram que partes da fita de 40 minutos de duração foram gravadas há aproximadamente dois meses. De acordo com o jornal, no entanto, o vídeo não fornece pistas suficientes para ser datado. O Ministério de Defesa da Grã-Bretanha informou que não tinha visto e filme e, portanto, não poderia comentar seu conteúdo. A conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, teve reação semelhante: "Não creio que saibamos muito sobre a origem dessa fita. Por isso, acho melhor não especular." Segundo o Sunday Times, a agência islâmica de notícias Al-Ansaar, com sede em Birmingham, obteve o vídeo junto a um agente secreto paquistanês, segundo quem a fita foi filmada em março. O filme de propaganda, de 40 minutos, inclui uma entrevista com Bin Laden gravada após o início da ofensiva do Ocidente no Afeganistão. Ele compara o conflito à cruzada medieval conduzida por Ricardo Coração de Leão. O vídeo chegou à Grã-Bretanha em um CD-Rom codificado, e foi decodificado pela agência na semana passada. O vídeo mostra Bin Laden sentado sob uma árvore, aparentemente em uma noite agradável de primavera, usando uma jaqueta camuflada e um chapéu afegão, denominado pakul. Na seqüência, o milionário saudita parece mais magro do que na fita anterior, filmada após os atentados de 11 de setembro contra os Estados Unidos, e suas palavras, embora bastante animadas, não têm o mesmo fervor manifestado nas gravações anteriores. O filme de propaganda é intercalado por imagens dos ataques ao World Trade Center, e trechos de noticiário com imagens de líderes ocidentais reunidos com líderes do Oriente Médio. O filme também inclui um longo tributo a homens da Al-Qaeda supostamente mortos em ação. Entretanto, a seqüencia de abertura talvez seja a de maior interesse para as autoridades britânicas. Ela contém uma entrevista com Bin Landen, feita por um repórter da estação de televisão Al-Jazeera, do Catar. Filmada por operadores de câmeras da Al-Qaeda em outubro, a entrevista não foi levada ao ar até o momento porque os executivos da Al-Jazeera julgaram que não tinham controle suficiente sobre a entrevista. No filme, Bin Laden deixa claro que qualquer país que esteja do lado de Israel e dos Estados Unidos é alvo dos terroristas islâmicos. "A guerra é entre nós e os judeus," afirma Bin Laden. "Qualquer país que entrar na trincheira dos judeus só poderá acusar a si mesmo por isso."