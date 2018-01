Jornal católico coloca celibato em questão O jornal oficial da arquidiocese de Boston afirma que a Igreja católica romana precisa lidar com a questão de continuar ou não com a exigência de que os padres mantenham o celibato. Numa edição especial dedicada ao escândalo de abusos sexuais de padres, o principal editorial do jornal The Pilot afirmou que o tema do celibato levanta questões difíceis, como, por exemplo, a possibilidade de haver menos escândalos, se o celibato fosse opcional para os padres. O jornal também pergunta se a vida sacerdotal atrai um número incomum de homossexuais. "Mesmo se nossos infortúnios na arquidiocese fossem desaparecer de repente, essas questões ganharam urgência", diz o editorial publicado nesta quinta-feira. O jornal traz ainda a defesa do cardeal Bernard Law pelo ex-prefeito de Boston e embaixador no Vaticano, Raymond Flynn, e ainda um artigo sobre o que os paroquianos deveriam dizer a seus filhos sobre abuso sexual. A Igreja tem estado sob fogo cruzado depois que foi revelado que as autoridades eclesiásticas tinham conhecimento das alegações de abuso sexual envolvendo o padre John Geoghan, mas pouco fizeram para detê-lo. Geoghan tem sido acusado de molestar mais de 130 crianças em seis paróquias, ao longo de mais de 30 anos. Ele está cumprindo uma sentença de 9 a 10 anos de prisão, por praticar carícias num menino de dez anos de idade.