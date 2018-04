Jornal chinês acusa EUA de papel em manifestações iranianas

O Diário do Povo acusou os EUA de controlarem a Internet em nome da liberdade da Web depois que a secretária de Estado, Hillary Clinton, pediu mais liberdade na rede chinesa e no mundo, durante discurso na quinta-feira passada.

Na sexta-feira, a China alertou que as críticas de Washington contra a censura na Internet podem afetar as relações entre os dois países.

"Por trás daquilo que a América chama de discurso livre está uma maquina política. Como as manifestações após as eleições iranianas aconteceram?", indagou o editorial, assinado por Wang Xiaoyang.

"Foi por causa da guerra online lançada pela América através de vídeos no YouTube e conteúdo no Twitter, espalhando rumores, criando divisões, provocando e semeando a discórdia entre os simpatizantes dos conservadores e facções reformistas."

A China bloqueia o YouTube desde março, aniversário da manifestações no Tibete, e o Twitter desde junho, logo antes do 20o aniversário do levante de protestantes na praça Tiananmen. O Facebook está bloqueado desde o início de julho passado no país.

"Tememos que aos olhos dos políticos norte-americanos, somente informação controlada pela América é informação livre, somente notícias reconhecidas pela América são notícias livres, somente discurso aprovado pela América é um discurso livre, e somente um fluxo de informação que se encaixa nos interesses da América é um fluxo de informação livre", afirmou o jornal.

O discurso de Hillary veio logo após o Google revelar um sofisticado ataque online sofrido na China e ter afirmado que poderia fechar o mecanismo de busca em chinês google.ch se não encontrasse uma forma de oferecer o serviço legal sem filtros na China.

"Todo mundo com conhecimento de computadores sabe que só porque o hacker usou um endereço de Internet na China, não significa necessariamente que o ataque tenha sido feito por um hacker chinês", disse Zhou Yonglin, diretora de operações no National Computer Network Emergency Response Technical Team, em entrevista em diversos jornais chineses no domingo.

