Jornal chinês critica apoio ocidental a rebeldes sírios

"Se o Ocidente continuar a apoiar a oposição síria, como parece fazer agora, haverá erupção de uma guerra civil em grande escala", disse o autor do artigo Qu Xing, diretor do Instituto de Estudos Internacionais da China. "Se isso acontecer, a possibilidade de intervenção estrangeira armada será inevitável", completou.

A China se uniu duas vezes à Rússia no veto da condenação do regime sírio pelo Conselho de Segurança da ONU, disse que é vital que "a calma seja restaurada o mais rápido possível", informou a TV estatal. As informações são da Dow Jones