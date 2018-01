Jornal com foto exclusiva de Saddam se esgota em Bagdá O diário Al-Mutamar esgotou rapidamente sua tiragem, por ter publicado na primeira página foto exclusiva do encontro entre o ex-presidente Saddam Hussein e seu inimigo Ahmad Chalabi, líder do Congresso Nacional Iraquiano (CNI). Não foi revelado o número de exemplares do jornal, nem o nome do autor da foto. Chalabi e outros três membros do Conselho de Governo iraquiano, órgão de transição criado pelos EUA, visitou Saddam no domingo, um dia após sua captura, a convite dos chefes das forças americanas de ocupação. O jornal Al-Mutamar é de propriedade de Chalabi. No encontro com Chalabi, Saddam usa um traje tradicional árabe, aparenta fraqueza e está mal arrumado. Chalabi viveu décadas no exílio e teve apoio financeiro dos EUA para combater o regime de Saddam. O diário jordaniano Alarab Alyum disse que um parente e assessor pessoal de Saddam drogou o ex-ditador, para que fosse capturado com mais facilidade pelos soldados americanos. "Saddam foi traído por um familiar, o coronel Mohammed Ibrahim al-Mislet, que o acompanhava durante seus deslocamentos de um esconderijo a outro desde 19 de abril", informa o jornal em reportagem de primeira página, citando "uma fonte próxima às autoridades de ocupação".