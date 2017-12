Jornal cubano publica fotos de encontro entre Chávez e Fidel O jornal "Gramma", órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, publicou nesta segunda-feira oito fotografias da reunião entre presidente cubano, Fidel Castro, e seu colega venezuelano, Hugo Chávez. As fotografias, que também aparecem no portal de internet "Cubadebate", incluem um texto que afirma que "Fidel esperou Chávez no leito onde se recupera, e compartilhou com ele mais de três horas de emotiva conversa, piadas, risos, fotos, presentes, além de um frugal lanche e a alegria de uma amizade entranhável". Chávez, que chegou no domingo à Havana, foi recebido pelo irmão de Fidel, Raúl Castro. Ajuda de Ahmadinejad O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou que seu país está disposto a ajudar no tratamento médico de Fidel Castro, informou a televisão iraniana. Ahmadinejad conversou por telefone no domingo com o presidente interino de Cuba, Raúl Castro, a quem disse também que "o Irã pode ajudar na celebração da cúpula dos Países Não-Alinhados, prevista para setembro, em Havana". O governante iraniano expressou também seu desejo que Fidel Castro "se recupere rapidamente e siga servindo ao povo cubano", segundo a agência de notícias iraniana "Irna". Raúl Castro qualificou o Irã como um "país amigo e irmão" e disse que espera que "tenha êxito em sua luta contra o despotismo internacional e o acesso à tecnologia pacífica nuclear". Fidel Castro, de 80 anos, cedeu provisoriamente o poder a seu irmão Raúl, de 75 anos, no dia 31 de julho, enquanto se recupera de uma cirurgia intestinal. Atualizada às 7h22