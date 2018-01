Jornal de Lima é fechado por suposta pressão do governo O jornal peruano Hoy deixou de circular por causa de uma suposta pressão do governo do presidente Alejandro Toledo, segundo informações publicadas nesta segunda-feira no jornal Expreso. Segundo o Expreso, o jornal foi fechado porque o mandatário não teria gostado das críticas feitas diariamente contra ele por parte do tablóide. O Hoy, que parou de circular há pouco mais de um mês, publicou muitas notícias polêmicas, entre elas uma exigindo que o presidente reconhecesse a paternidade de uma adolescente de 12 anos, Zaraí. De acordo com o Expreso, a ?gota d´água? foi uma capa do Hoy publicada há algumas semanas, na qual era revelado o resultado de uma pesquisa, segundo a qual 67% da população acreditava que Toledo não terminaria seu mandato. Segundo o Expreso, a pressão sobre o dono do Hoy, Gustavo Mohme, também proprietário e diretor do jornal La República, está relacionada à concessão da América Televisión, canal 4, que o presidente teria prometido ao empresário.